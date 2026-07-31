Блогеру Лерчек назначили пять лет условно и штраф 765 млн рублей

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса. Кроме условного срока, суд назначил Чекалиной штраф в размере более 765 млн рублей. Также сохранен арест на автомобиль и другие активы семьи блогера. Помимо этого, Лерчек на три года запретили продвигать свой бренд в интернете.

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Кроме условного срока, суд назначил Чекалиной штраф в размере более 765 млн рублей. Также сохранен арест на автомобиль и другие активы семьи блогера. Помимо этого, Лерчек на три года запретили продвигать свой бренд в интернете.

По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с другими фигурантами при продаже фитнес-марафонов через интернет перевели на счет иностранного получателя более 251,6 млн рублей, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях и целях переводов.

Ранее рассмотрение дела приостанавливали из-за онкологического заболевания Чекалиной. После прохождения курса химиотерапии процесс был возобновлен.

Бывший муж блогера Артем Чекалин в апреле 2026 года был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей по аналогичному делу.