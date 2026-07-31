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Аналитик спрогнозировала, какие товары подешевеют в августе
В период активной уборочной кампании происходит значительное удешевление овощей открытого грунта. Отмечается, что это связано с ростом предложения от отечественных производителей, что создает конкуренцию и сдерживает рост розничных цен. В частности, традиционный «борщевой набор» — картофель, капуста, морковь, свекла и лук — а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень могут стать более доступными. Также подчеркивается, что осенью, когда уборочная страда завершится, цены на фрукты и овощи могут вновь возрасти. В августе ожидается подорожание импортозависимых товаров, таких как электроника, обувь и парфюмерия, из-за колебаний валютного курса.

В период активной уборочной кампании происходит значительное удешевление овощей открытого грунта. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерию Попову.

Она отметила, что это связано с ростом предложения от отечественных производителей, что создает конкуренцию и сдерживает рост розничных цен. В частности, традиционный «борщевой набор» — картофель, капуста, морковь, свекла и лук — а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень могут стать более доступными.

Попова также отметила, что осенью, когда уборочная страда завершится, цены на фрукты и овощи могут вновь возрасти. В непродовольственном сегменте ритейлеры распродают летнюю одежду и садовый инвентарь, освобождая пространство для осенних коллекций. Однако в августе ожидается подорожание импортозависимых товаров, таких как электроника, обувь и парфюмерия, из-за колебаний валютного курса.