17-летний юноша без прав попал в ДТП в Рязанской области, трое госпитализированы

Авария случилась 30 июля, примерно в 19:30, на 33 километре автодороги Сараи-Муравлянка-Троицкое в Сараевском округе. Известно, что 17-летний местный житель, не имея водительских прав, за рулем автомобиля «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и его пассажиры — 16-летняя и 18-летняя девушки — получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Два подростка пострадали в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает УМВД по региону.

Авария случилась 30 июля, примерно в 19:30, на 33 километре автодороги Сараи-Муравлянка-Троицкое в Сараевском округе.

Известно, что 17-летний местный житель, не имея водительских прав, за рулем автомобиля «Лада Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и его пассажиры — 16-летняя и 18-летняя девушки — получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства происшествия.