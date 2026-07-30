Жителя Рязанской области осудили и лишили автомобиля за пьяную езду
Сараевский райсуд вынес решение в отношении 30-летнего жителя села Меньшие Можары, обвиняемого в пьяной езде. Об этом сообщается на сайте суда. Отмечается, что ранее на него наложили административное наказание. В итоге мужчине назначили 350 часов обязательных работ и лишили права управления транспортом на срок два года и шесть месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль в собственность государства.
Сараевский райсуд вынес решение в отношении 30-летнего жителя села Меньшие Можары, обвиняемого в пьяной езде. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что ранее на него наложили административное наказание.
В итоге мужчине назначили 350 часов обязательных работ и лишили права управления транспортом на срок два года и шесть месяцев.
Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль в собственность государства.