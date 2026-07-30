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Житель Спасска-Рязанского украл у брата более 200 тысяч рублей и телефон
В Спасске-Рязанском полицейские раскрыли кражу смартфона и более 216 тысяч рублей у местного жителя. В полицию обратился 24-летний мужчина, который сообщил о пропаже телефона из кафе. В тот вечер он отдыхал вместе со старшим братом и приятелем. В какой-то момент заявитель уснул, а после пробуждения обнаружил, что смартфона на столе нет. Полицейские установили, что к краже может быть причастен 28-летний родственник потерпевшего. Мужчина забрал смартфон, когда увидел, что брат уснул в кафе. Получив доступ к банковским приложениям, он потратил деньги на покупки, которые позже продал.

В Спасске-Рязанском полицейские раскрыли кражу смартфона и более 216 тысяч рублей у местного жителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 24-летний мужчина, который сообщил о пропаже телефона из кафе. В тот вечер он отдыхал вместе со старшим братом и приятелем. В какой-то момент заявитель уснул, а после пробуждения обнаружил, что смартфона на столе нет.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен 28-летний родственник потерпевшего. Через несколько дней телефон вернули владельцу, однако мужчина заметил, что с привязанного к номеру банковского счета исчезли почти все сбережения.

Оперативники выяснили, что с помощью телефона в нескольких магазинах Рязани были оплачены покупки бытовой техники и инструмента. К этим операциям оказался причастен старший брат потерпевшего.

Мужчина забрал смартфон, когда увидел, что брат уснул в кафе. Получив доступ к банковским приложениям, он потратил деньги на покупки, которые позже продал по заниженной цене.

Полицейские задержали подозреваемого в Спасске-Рязанском. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.