За ночь над Россией сбили 258 беспилотников

Дроны самолетного типа уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями. Беспилотники также перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.