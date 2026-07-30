Вузы из Рязани вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников в фармацевтике

В SuperJob представили рейтинг российских вузов по уровню зарплат занятых в химической отрасли и фармацевтике молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова занял 13 место. Средний размер зарплат выпускников составил 125 000 рублей в месяц. 36% выпускников остаются работать в Рязани. РГУ имени С. А. Есенина занял 17 место. Средний размер зарплат выпускников — 110 000 в месяц. В Рязани остаются работать 95% выпускников.

Вузы из Рязани вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников в химической отрасли и фармацевтике. Соответствующие данные привели 30 июля в SuperJob.

В сервисе представили рейтинг российских вузов по уровню зарплат занятых в химической отрасли и фармацевтике молодых специалистов, окончивших университеты в 2020—2025 годах.

Лидером стал МГУ имени М. В. Ломоносова. Отмечается, что медианная зарплата выпускников составляет 240 000 рублей в месяц. На втором месте — МФТИ (220 000 рублей), на третьем — СПбГУ (190 000 рублей).

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова занял 13 место. Средний размер зарплат выпускников составил 125 000 рублей в месяц. 36% остаются работать в Рязани.

РГУ имени С. А. Есенина занял 17 место. Средний размер зарплат — 110 000 в месяц. В Рязани остаются работать 95% выпускников.

Уточняется, что на двадцати строках рейтинга расположились 87 вузов, выпускающих специалистов для химической отрасли и фармы.