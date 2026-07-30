ВС России ночью нанесли массированный удар по аэродромам и объектам ВПК Украины

Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА. В результате поражены: военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса; военные телекоммуникационные центры; логистические центры Украины в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракет и дронов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки; сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество.