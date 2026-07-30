В Волгоградской области сотрудника прокуратуры обвинили в угрозах и насилии над школьницами

По версии следствия, в мае и июне этого года 24-летний мужчина в салоне своего авто надругался над двумя девушками. Помимо этого, он год регулярно вступал в половую связь с 15-летней школьницей — о её возрасте он знал. Жертв подозреваемый находил прямо на улицах или в соцсетях. По информации СМИ, когда мужчину задержали, его отец связался с родственницей несовершеннолетней девочки. Он просил забрать заявление и предлагал деньги. Позже отец снял обивку в авто сына. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается.

В Волгоградской области сотрудника прокуратуры обвинили в угрозах и насилии над школьницами. Об этом сообщает «112».

По версии следствия, в мае и июне этого года 24-летний мужчина в салоне своего авто надругался над двумя девушками. Помимо этого, он год регулярно вступал в половую связь с 15-летней школьницей — о её возрасте он знал. Жертв подозреваемый находил прямо на улицах или в соцсетях.

По информации СМИ, когда мужчину задержали, его отец связался с родственницей несовершеннолетней девочки. Он просил забрать заявление и предлагал деньги. Позже отец снял обивку в авто сына.

Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается.