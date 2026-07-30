В Уфе девушка попыталась спасти чужого ребенка из воды, но погибла сама

В Уфе 25-летняя девушка погибла, пытаясь спасти тонувшего 10-летнего ребенка. Об этом сообщает «КП-Уфа». Трагедия произошла у озера Теплое в микрорайоне Инорс. По предварительным данным, девочка начала тонуть, после чего находившаяся на берегу девушка бросилась ей на помощь. В этот момент ребенка успел вытащить из воды подоспевший отец, однако спасительницу затянуло под воду. По словам очевидцев, девушку могло затянуть в водяную воронку, образовавшуюся в месте с сильным течением, где озеро соединяется с рекой Уфой.

В Уфе 25-летняя девушка погибла, пытаясь спасти тонувшего 10-летнего ребенка. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Трагедия произошла у озера Теплое в микрорайоне Инорс. По предварительным данным, девочка начала тонуть, после чего находившаяся на берегу девушка бросилась ей на помощь. В этот момент ребенка успел вытащить из воды подоспевший отец, однако спасительницу затянуло под воду.

По словам очевидцев, девушку могло затянуть в водяную воронку, образовавшуюся в месте с сильным течением, где озеро соединяется с рекой Уфой.

На место прибыли спасатели. Водолазы обследовали акваторию, однако найти девушку не удалось. По предварительной версии, течение унесло тело в реку Уфу. Поиски продолжаются.

Известно, что погибшей было 25 лет. Она училась в художественном колледже, занималась изобразительным искусством, участвовала в творческих конкурсах и работала с детьми, в том числе с воспитанниками интерната. Также девушка была активной прихожанкой местной католической церкви.