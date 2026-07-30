В Рязанской области снизилось число угонов легковых автомобилей

В России за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировано снижение числа угонов легковых автомобилей — показатель сократился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция затронула и Рязанскую область: регион, ранее входивший в число территорий с относительно высокой активностью автоугонщиков. По данным аналитиков, за полгода Рязанская область вошла в группу регионов, на долю которых пришлось около 6% от общего числа угонов в стране. Лидером по угонам стала Москва. Отмечается, что среди легковых машин наибольшей популярностью у угонщиков по всей России пользуется отечественная LADA — на неё приходится 37% всех случаев. На втором месте — китайский бренд Chery (25%), а замыкают пятёрку BMW, Hyundai и Toyota (по 12% каждая).

В Рязанской области снизилось число угонов легковых автомобилей. Об этом пишет « Газета. ру ».

В России за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировано снижение числа угонов легковых автомобилей — показатель сократился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция затронула и Рязанскую область: регион, ранее входивший в число территорий с относительно высокой активностью автоугонщиков.

По данным аналитиков, за полгода Рязанская область вошла в группу регионов, на долю которых пришлось около 6% от общего числа угонов в стране. Лидером по угонам стала Москва.

Отмечается, что среди легковых машин наибольшей популярностью у угонщиков по всей России пользуется отечественная LADA — на неё приходится 37% всех случаев. На втором месте — китайский бренд Chery (25%), а замыкают пятёрку BMW, Hyundai и Toyota (по 12% каждая).