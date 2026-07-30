В Рязанской области действует желтый уровень погодной опасности

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение объявлено из-за сильного дождя. Непогода в регионе сохранится до 06:00 31 июля. Отмечается, что до 18:00 2 августа в регионе непогоды не прогнозируется.