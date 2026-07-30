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В Рязанской области действует желтый уровень погодной опасности
Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение объявлено из-за сильного дождя. Непогода в регионе сохранится до 06:00 31 июля. Отмечается, что до 18:00 2 августа в регионе непогоды не прогнозируется.

В Рязанской области действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Метеопредупреждение объявлено из-за сильного дождя.

Непогода в регионе сохранится до 06:00 31 июля.

Отмечается, что до 18:00 2 августа в регионе непогоды не прогнозируется.