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В Рязани задержан зам. главного инженера одного из предприятий
Мужчину 1975 г. р. подозревают в двух эпизодах коммерческого подкупа. По данным СК, в июне 2022 года рязанец, занимающий на предприятии должность заместителя главного инженера по строительству и развитию, получил от представителей двух организаций-контрагентов крупную взятку. Взамен мужчина должен был поспособствовать приоритету в выборе данных организаций при заключении договоров на осуществление строительных работ, а также их беспрепятственной приемке. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани задержан зам. главного инженера одного из предприятий. Об этом сообщает региональный СК.

Мужчину 1975 г. р. подозревают в двух эпизодах коммерческого подкупа. По данным СК, в июне 2022 года рязанец, занимающий на предприятии должность заместителя главного инженера по строительству и развитию, получил от представителей двух организаций-контрагентов крупную взятку. Взамен мужчина должен был поспособствовать приоритету в выборе данных организаций при заключении договоров на осуществление строительных работ, а также их беспрепятственной приемке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.