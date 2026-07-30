В Рязани впервые провели совместную операцию по лечению первично-множественного рака

Врачи помогли пациенту, у которого одновременно были диагностированы две злокачественные опухоли — мочевого пузыря и поперечно-ободочной кишки. Перед операцией пациент прошел курс химиотерапии, комплексное обследование и тщательную подготовку. После консилиума специалистов было принято решение провести лапароскопическую операцию через минимальные доступы. Во время вмешательства абдоминальные хирурги-онкологи выполнили лапароскопически расширенную резекцию толстой кишки, а онкоурологи — лапароскопическую радикальную цистпростатэктомию с лимфодиссекцией. Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя значительно лучше, проходит дальнейшее лечение и находится под наблюдением врачей.