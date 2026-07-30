В Рязани вернули на место упавший дорожный знак после обращений жителей

Как сообщает пресс-служба «МЦУ Рязань». На улице 1‑й проезд Ломоносова, д. 14/13, местные жители заметили, что знак упал. Отмечается, что ситуация создавала угрозу безопасности на дороге. Сотрудники ДБГ быстро отреагировали на сигнал и установили знак обратно.