В Рязани утвердили соглашение о сотрудничестве с Самаркандом

Городская дума утвердила меморандум о взаимопонимании между Рязанью и Самаркандом. Решение приняли на заседании в четверг, 30 июля. Подписание меморандума состоялось в рамках I Международного форума городов-побратимов, который прошел 24-25 июля. Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова и глава Самарканда Фазлиддин Умаров договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Городская дума утвердила меморандум о взаимопонимании между Рязанью и Самаркандом. Решение приняли на заседании в четверг, 30 июля.

Подписание меморандума состоялось в рамках I Международного форума городов-побратимов, который прошел 24-25 июля. Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова и глава Самарканда Фазлиддин Умаров договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

«С Узбекистаном у нас давно сложились хорошие отношения. В Рязани действует одна из крупнейших национальных диаспор — узбекская национально-культурная автономия „Алмаз“. Ее представители регулярно проводят культурные мероприятия, участвуют в совместных проектах и становятся лауреатами президентских грантов», — отметила Татьяна Панфилова.

Глава Рязани уверена, что меморандум поможет открыть новые возможности для обмена опытом между городами, реализовать совместные проекты в сфере экономики, образования, культуры, туризма и укрепить контакты между жителями России и Узбекистана.

К форуму также присоединились представители международных компаний, научных и образовательных учреждений, туристической отрасли, сотрудники госорганов.