В Рязани поймали подростка за рулем мотоцикла

Полицейские остановили мотоцикл без государственных регистрационных знаков. За рулем находился подросток без «прав». Кроме того, сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке. В отношении несовершеннолетнего были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), а также по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной Федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности). Мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

В Рязани поймали подростка за рулем мотоцикла. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полицейские остановили мотоцикл без государственных регистрационных знаков. За рулем находился подросток без «прав».

Кроме того, сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

В отношении несовершеннолетнего были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), а также по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной Федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

Мотоцикл поместили на специализированную стоянку.