В Рязани неизвестные украли зеркало возле салона красоты

Инцидент произошел на улице Гражданской. На кадрах видно, как двое молодых людей в масках подходят к салону, забирают зеркало и уходят. Женщина отметила, что молодые люди были подготовлены и вооружены бейсбольной битой.

В Рязани неизвестные украли зеркало возле салона красоты. Об этом сообщает владелица салона.

Инцидент произошел на улице Гражданской. На кадрах видно, как двое молодых людей в масках подходят к салону, забирают зеркало и уходят.

Женщина отметила, что молодые люди были подготовлены и вооружены бейсбольной битой.