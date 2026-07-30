В России выросло число катаклизмов

МЧС России посчитало, что с начала года в стране произошло 56 природных катаклизмов. При этом в 2022 году было всего 24 чрезвычайные ситуации. Причинами стали неблагоприятные метеоусловия, лесные пожары и паводки. Ведомство отметило, что ежегодно проводятся мероприятия, направленные на предотвращение ЧС и снижение их последствий.

В России выросло число катаклизмов. Об этом сообщает МЧС.

МЧС России посчитало, что с начала года в стране произошло 56 природных катаклизмов. При этом в 2022 году было всего 24 чрезвычайные ситуации. Причинами стали неблагоприятные метеоусловия, лесные пожары и паводки.

Ведомство отметило, что ежегодно проводятся мероприятия, направленные на предотвращение ЧС и снижение их последствий.