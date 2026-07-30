В России создадут новую систему ПВО против украинских БПЛА

По словам Поддубного, сейчас конструируют новую систему противовоздушной обороны, в которую включают ранее не применявшиеся элементы. Он пояснил, что речь идет об эшелонированных мобильных огневых группах (МОГах) разного подчинения и с разными задачами. Как отметил военкор, такие группы действуют на различных высотах и ориентированы на разные цели, а размещают их не для защиты отдельных объектов, а вдоль маршрутов пролета беспилотников противника. Поддубный также сообщил, что процесс создания такой системы непростой.

Военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что в России конструируют принципиально новую систему ПВО против украинских БПЛА. Об этом 30 июля сообщило ТАСС.

По словам Поддубного, сейчас конструируют новую систему противовоздушной обороны, в которую включают ранее не применявшиеся элементы. Он пояснил, что речь идет об эшелонированных мобильных огневых группах (МОГах) разного подчинения и с разными задачами.

Как отметил военкор, такие группы действуют на различных высотах и ориентированы на разные цели, а размещают их не для защиты отдельных объектов, а вдоль маршрутов пролета беспилотников противника.

Поддубный также сообщил, что процесс создания такой системы непростой.