В России предложили сделать льготный проезд для школьников круглогодичным

В Госдуме предложили сохранить льготный проезд для школьников в общественном транспорте на время летних каникул. С такой инициативой к министру транспорта Андрею Никитину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает ТАСС. Авторы инициативы отмечают, что в некоторых регионах льготный тариф действует только во время учебного года. Предлагается закрепить федеральную гарантию, согласно которой уже установленные регионами или муниципалитетами транспортные льготы для школьников будут сохраняться и в июле-августе.

В Госдуме предложили сохранить льготный проезд для школьников в общественном транспорте на время летних каникул. С такой инициативой к министру транспорта Андрею Никитину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что в некоторых регионах льготный тариф действует только во время учебного года. Летом транспортные карты школьников переводят на обычный тариф или льгота перестает действовать.

Предлагается закрепить федеральную гарантию, согласно которой уже установленные регионами или муниципалитетами транспортные льготы для школьников будут сохраняться и в июле-августе.

При этом размер скидки, количество льготных поездок и виды транспорта по-прежнему смогут определять сами регионы с учетом своих возможностей и особенностей маршрутной сети.