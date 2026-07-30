В минстрое выдали первые сертификаты рязанцам, пострадавшим от атаки БПЛА в мае

В Рязанской области продолжается работа по поддержке семей, пострадавших от атаки БПЛА в мае 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя. Губернатор Павел Малков поручил помочь этим семьям, и в Минстрое уже выдали первые сертификаты на новое жилье. Среди первых получателей сертификатов — семья участника специальной военной операции. Каждой семье назначили персонального сотрудника Минстроя, который помогает им на всех этапах получения выплат и нового жилья. Кураторы всегда на связи, чтобы помочь с юридическими и организационными вопросами. «Наша первоочередная задача — в кратчайшие сроки обеспечить семьи достойными жилищными условиями», — подчеркнули в сообщении.

В Рязанской области продолжается работа по поддержке семей, пострадавших от атаки БПЛА в мае 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Губернатор Павел Малков поручил помочь этим семьям, и в Минстрое уже выдали первые сертификаты на новое жилье.

Среди первых получателей сертификатов — семья участника специальной военной операции.

Каждой семье назначили персонального сотрудника Минстроя, который помогает им на всех этапах получения выплат и нового жилья. Кураторы всегда на связи, чтобы помочь с юридическими и организационными вопросами.

«Наша первоочередная задача — в кратчайшие сроки обеспечить семьи достойными жилищными условиями», — подчеркнули в сообщении.