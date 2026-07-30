В Костроме рязанец стрелял из сигнального пистолета после конфликта в гостинице

В Костроме полицейские задержали нетрезвого мужчину с предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что это был сигнальный пистолет. Параллельно поступило сообщение от постояльцев гостиницы о выстреле. Правоохранители установили, что виновником происшествия оказался уже задержанный рязанец. Он приехал в Кострому с супругой и познакомился с другим постояльцем, с которым распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, рязанец ушел за пополнением. Вернувшись, он увидел, как знакомый приставал к его жене, и в гневе пригрозил ему пистолетом, а затем вышел на улицу и выстрелил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Костроме задержали рязанца, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом пишет МК.

Полицейские обратили внимание на нетрезвого мужчину с предметом, напоминающим пистолет, во время патрулирования улиц. Его быстро задержали и доставили в отдел внутренних дел. Позже выяснилось, что пистолет был сигнальным.

Параллельно поступило сообщение от постояльцев одной из местных гостиниц. Они рассказали о мужчине, произведшем выстрел. Прибывшие на место правоохранители быстро установили, что виновником происшествия является уже задержанный рязанец.

Выяснилось, что мужчина приехал в Кострому с супругой. В гостинице они познакомились с другим постояльцем, с которым распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, рязанец отправился за пополнением. Вернувшись, он обнаружил, что его знакомый пристает к его жене. В приступе гнева мужчина сначала пригрозил собутыльнику пистолетом, а затем вышел на улицу и выстрелил.

В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжается.