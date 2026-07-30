В Костроме рязанец стрелял из сигнального пистолета после конфликта в гостинице

В Костроме задержали рязанца, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом пишет МК.
Полицейские обратили внимание на нетрезвого мужчину с предметом, напоминающим пистолет, во время патрулирования улиц. Его быстро задержали и доставили в отдел внутренних дел. Позже выяснилось, что пистолет был сигнальным.
Параллельно поступило сообщение от постояльцев одной из местных гостиниц. Они рассказали о мужчине, произведшем выстрел. Прибывшие на место правоохранители быстро установили, что виновником происшествия является уже задержанный рязанец.
Выяснилось, что мужчина приехал в Кострому с супругой. В гостинице они познакомились с другим постояльцем, с которым распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, рязанец отправился за пополнением. Вернувшись, он обнаружил, что его знакомый пристает к его жене. В приступе гнева мужчина сначала пригрозил собутыльнику пистолетом, а затем вышел на улицу и выстрелил.
В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжается.