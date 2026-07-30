В Госдуме рассказали о приближающемся завершении СВО с победой России

Конфликт на Украине движется к развязке с победой России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает «Лента. ру». По его словам, массированные удары ВС РФ оказывают морально-психологическое давление на Киев, заставляя украинскую сторону задуматься о мире. Колесник отметил, что российские войска должны продолжать атаковать противника, чтобы не давать ему ни секунды отдыха. Он выразил уверенность в том, что победа уже близка и что украинская сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников. Депутат также подчеркнул, что условия России для урегулирования конфликта четко сформированы и остаются в силе. Москва будет действовать в соответствии с планами, установленными президентом Владимиром Путиным в начале СВО.

Конфликт на Украине движется к развязке с победой России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает «Лента. ру».

По его словам, массированные удары ВС РФ оказывают морально-психологическое давление на Киев, заставляя украинскую сторону задуматься о мире.

Колесник отметил, что российские войска должны продолжать атаковать противника, чтобы не давать ему ни секунды отдыха. Он выразил уверенность в том, что победа уже близка и что украинская сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников.

Депутат также подчеркнул, что условия России для урегулирования конфликта четко сформированы и остаются в силе. Москва будет действовать в соответствии с планами, установленными президентом Владимиром Путиным в начале СВО.