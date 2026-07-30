В Госдуме предложили сделать парковки для многодетных бесплатными по всей стране

В Госдуме предложили сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета ГД Ольгу Казакову. ОТмечается, что в настоящее время такая мера действует лишь в некоторых регионах и ограничивается местом регистрации, что создает неудобства для семей, которые вынуждены оплачивать парковку при поездках в другие области, например, на прием к врачу или занятия. Казакова подчеркнула, что автомобиль является важной частью жизни многодетных семей, и поездки не ограничиваются границами региона. Совместно с федеральными министерствами и регионами планируется разработать механизм, который обеспечит доступность этой льготы для многодетных семей по всей стране.

В Госдуме предложили сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета ГД Ольгу Казакову.

ОТмечается, что в настоящее время такая мера действует лишь в некоторых регионах и ограничивается местом регистрации, что создает неудобства для семей, которые вынуждены оплачивать парковку при поездках в другие области, например, на прием к врачу или занятия.

Казакова подчеркнула, что автомобиль является важной частью жизни многодетных семей, и поездки не ограничиваются границами региона.

Совместно с федеральными министерствами и регионами планируется разработать механизм, который обеспечит доступность этой льготы для многодетных семей по всей стране.