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В ГД предложили ввести налоговый вычет за услуги нотариуса для одиноких родителей
В Госдуму внесли законопроект о предоставлении одиноким родителям социального налогового вычета за оплату нотариальных услуг. Документ направили на заключение в правительство, сообщает ТАСС. Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ. Предлагается предоставить право на вычет единственному родителю ребенка до 18 лет за расходы на государственную пошлину или нотариальный тариф, оплаченные за счет собственных средств при совершении нотариальных действий.

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении одиноким родителям социального налогового вычета за оплату нотариальных услуг. Документ направили на заключение в правительство, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ. Предлагается предоставить право на вычет единственному родителю ребенка до 18 лет за расходы на государственную пошлину или нотариальный тариф, оплаченные за счет собственных средств при совершении нотариальных действий.

Максимальный размер социального налогового вычета предлагается установить на уровне 150 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, мера позволит частично компенсировать одиноким родителям расходы на оформление юридически значимых документов и не потребует создания отдельной системы администрирования.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2028 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.