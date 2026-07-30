В центре Рязани засняли «отстреливающего» голубей петардой мужчину

Об этом написали в соцсетях. По словам очевидцев, его заметили у остановки рядом с театром Драмы. В сообщении отметили, что там обычно всегда гуляют дети. Также рязанцы уточнили, что в руках у мужчины была петарда.