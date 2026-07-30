У жительницы Рязанской области нашли наркотики

Полицейские нашли у 40-летней жительницы села Назарьево Сараевского округа наркотики. Женщина хранила дома 100 граммов марихуан. Она рассказала, что нашла коноплю на заброшенном участке, затем высушила ее и хранила для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.

У жительницы Рязанской области нашли наркотики. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Полицейские нашли у 40-летней жительницы села Назарьево Сараевского округа наркотики. Женщина хранила дома 100 граммов марихуаны. Она рассказала, что нашла коноплю на заброшенном участке, затем высушила ее и хранила для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ведется расследование.