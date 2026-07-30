Трамп заявил, что призвал Зеленского «завершить войну»
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его завершить военный конфликт. Об этом Трамп Сообщил журналистам в Белом доме. «Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну», — заявил американский лидер. В ходе беседы с прессой он вновь повторил свою позицию о том, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
Трамп заявил, что призвал Зеленского «завершить войну». Об этом сообщает Life.
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его завершить военный конфликт. Об этом Трамп Сообщил журналистам в Белом доме.
«Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну», — заявил американский лидер.
В ходе беседы с прессой он вновь повторил свою позицию о том, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским.