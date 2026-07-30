Собственника сельхозземли в Рязанском районе оштрафовали за заросший участок

В Рязанском районе собственника сельскохозяйственного земельного участка привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора. Нарушение выявили еще в сентябре 2025 года. Проверка показала, что участок площадью 1,2 га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. В июле мировой суд признал собственника виновным по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

В Рязанском районе собственника сельскохозяйственного земельного участка привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Нарушение выявили еще в сентябре 2025 года. Проверка показала, что участок площадью 1,2 га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Владельцу выдали предписание устранить нарушения до 15 апреля 2026 года.

Однако во время выездного обследования в июне специалисты установили, что участок так и не был приведен в порядок.

После этого Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении и направил материалы в суд. В июле мировой суд признал собственника виновным по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.