Собака помогла найти тело пропавшей в Подмосковье хозяйки

В Одинцовском городском округе Московской области собака помогла найти тело своей 39-летней хозяйки, пропавшей две недели назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, женщина исчезла 17 июля после прогулки со своим кавалер-кинг-чарльз-спаниелем в районе ЖК «Ромашково». Родственники обратились в полицию, после чего начались поиски. Спустя несколько дней волонтеры обнаружили испуганную собаку возле сарая в селе Ромашково. Питомец вывел поисковиков к полю, где неподалеку нашли сумку с телом пропавшей женщины.

В Одинцовском городском округе Московской области собака помогла найти тело своей 39-летней хозяйки, пропавшей две недели назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, женщина исчезла 17 июля после прогулки со своим кавалер-кинг-чарльз-спаниелем в районе ЖК «Ромашково». Родственники обратились в полицию, после чего начались поиски.

Спустя несколько дней волонтеры обнаружили испуганную собаку возле сарая в селе Ромашково. Питомец вывел поисковиков к полю, где неподалеку нашли сумку с телом пропавшей женщины.

По информации источника, в день исчезновения женщина находилась вместе со своим сожителем. По словам близких, между ними произошла ссора, после чего она ушла гулять с собакой и больше не вернулась.

Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ведомстве сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к преступлению. Ход расследования находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.