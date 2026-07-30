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Скончался рязанский художник
Рязанец в конце мая попал в больницу с сильными болями. В БСМП Эдуарду Маркину провели операцию. Затем его перевели в паллиативное отделение. О смерти художника стало известно 29 июля. Отмечается, что Эдуард Маркин окончил Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера. Он планировал открыть детскую художественную школу на благотворительных началах. Похороны пройдут в четверг, 30 июля, на Успенском кладбище Рязани. В 09:30 можно будет проститься в морге судмедэкспертизы.

Скончался рязанский художник Эдуард Маркин. Об этом сообщил экс-депутат гордумы Дмитрий Володин в своих соцсетях.

По его словам, рязанец в конце мая попал в больницу с сильными болями. В БСМП Эдуарду Маркину провели операцию. Затем его перевели в паллиативное отделение. О смерти художника стало известно 29 июля.

Отмечается, что Эдуард Маркин окончил Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера. Он планировал открыть детскую художественную школу на благотворительных началах.

Похороны пройдут в четверг, 30 июля, на Успенском кладбище Рязани. В 09:30 можно будет проститься с Эдуардом Маркиным в морге судмедэкспертизы.

Фото: личная страница Дмитрия Володина в «ВК».