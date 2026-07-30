Склады Wildberries в Пензе и Сарапуле атаковали БПЛА

Склады Wildberries в Пензе и удмуртском Сарапуле атаковали БПЛА. Об этом 30 июля
Там заявили, что на обоих объектах возникли пожары, сотрудники были эвакуированы. Отмечается, что логистические цепочки из-за атак пришлось перестроить: «прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».
По данным пресс-службы, в Пензе после атаки пострадал один человек, ему оказывали медпомощь. Еще несколько человек получили ушибы и ссадины и были отпущены домой. В Сарапуле обошлось без пострадавших.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области объявляли
По словам Мельниченко, в Пензе эвакуировали порядка 200 сотрудников склада. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.
Глава Пензы Олег Денисов