Склады Wildberries в Пензе и Сарапуле атаковали БПЛА

На обоих объектах возникли пожары, сотрудники были эвакуированы. Отмечается, что логистические цепочки из-за атак пришлось перестроить: «прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

Склады Wildberries в Пензе и удмуртском Сарапуле атаковали БПЛА. Об этом 30 июля сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB.

Там заявили, что на обоих объектах возникли пожары, сотрудники были эвакуированы. Отмечается, что логистические цепочки из-за атак пришлось перестроить: «прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

По данным пресс-службы, в Пензе после атаки пострадал один человек, ему оказывали медпомощь. Еще несколько человек получили ушибы и ссадины и были отпущены домой. В Сарапуле обошлось без пострадавших.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области объявляли ракетную и беспилотную опасность. Кроме того, вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов (план «Ковер»).

По словам Мельниченко, в Пензе эвакуировали порядка 200 сотрудников склада. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов.