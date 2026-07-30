Самозанятым рязанцам начнут выплачивать пособия по больничным
С августа самозанятые Рязанской области могут получать выплаты по больничным в рамках пилотного проекта (2026-2028 гг.). Для участия нужно подать заявление до 30 сентября 2027 года и платить взносы — 1 344 руб./мес. (при страховой сумме 35 000 руб.) или 1 920 руб./мес. (при сумме 50 000 руб.). Пособие в 70% или 100% страховой суммы выплачивают после 6 месяцев уплаты взносов. Отмечается, что на сегодняшний день своё желание участвовать в программе выразили более 80 рязанских самозанятых.
Самозанятым рязанцам начнут выплачивать пособия по больничным. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда.
С августа самозанятые Рязанской области могут получать выплаты по больничным в рамках пилотного проекта (2026-2028 гг.). Для участия нужно подать заявление до 30 сентября 2027 года и платить взносы — 1 344 руб./мес. (при страховой сумме 35 000 руб.) или 1 920 руб./мес. (при сумме 50 000 руб.).
Пособие в 70% или 100% страховой суммы выплачивают после 6 месяцев уплаты взносов.
Отмечается, что на сегодняшний день своё желание участвовать в программе выразили более 80 рязанских самозанятых.