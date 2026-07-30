Самозанятым рязанцам начнут выплачивать пособия по больничным

С августа самозанятые Рязанской области могут получать выплаты по больничным в рамках пилотного проекта (2026-2028 гг.). Для участия нужно подать заявление до 30 сентября 2027 года и платить взносы — 1 344 руб./мес. (при страховой сумме 35 000 руб.) или 1 920 руб./мес. (при сумме 50 000 руб.). Пособие в 70% или 100% страховой суммы выплачивают после 6 месяцев уплаты взносов. Отмечается, что на сегодняшний день своё желание участвовать в программе выразили более 80 рязанских самозанятых.

Самозанятым рязанцам начнут выплачивать пособия по больничным. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда.

С августа самозанятые Рязанской области могут получать выплаты по больничным в рамках пилотного проекта (2026-2028 гг.). Для участия нужно подать заявление до 30 сентября 2027 года и платить взносы — 1 344 руб./мес. (при страховой сумме 35 000 руб.) или 1 920 руб./мес. (при сумме 50 000 руб.).

Пособие в 70% или 100% страховой суммы выплачивают после 6 месяцев уплаты взносов.

Отмечается, что на сегодняшний день своё желание участвовать в программе выразили более 80 рязанских самозанятых.