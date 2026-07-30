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С должников в Рязанской области газовики взыскали 296,5 млн рублей
С начала 2026 года юристы ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направили в суды в отношении юридических лиц 120 исков на общую сумму 542,5 млн рублей, в отношении физлиц — 1495 исков на 25,3 млн рублей.

С начала 2026 года юристы ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направили в суды в отношении юридических лиц 120 исков на общую сумму 542,5 млн рублей, в отношении физлиц — 1495 исков на 25,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пользу газоснабжающей организации в 2026 году судами вынесено 1099 решений на общую сумму более 87,1 млн рублей.

С учетом ранее вступивших в законную силу решений судов с должников из числа юрлиц в 2026 году взыскано 220,4 млн рублей, с населения — 76,1. Остальные дела находятся на рассмотрении.

«Взыскание задолженности в судебном порядке — одна из мер в рамках комплексной работы с должниками. Поставщик газа предварительно уведомляет абонентов о наличии задолженности. Призываем потребителей ответственно относиться к вопросу оплаты потребленного газа, чтобы исключить негативные последствия и сэкономить средства.

Поскольку после вынесенного решения потребителям необходимо будет оплатить не только долг, но также сумму неустойки и все судебные издержки», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.