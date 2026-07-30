С 1 сентября в России заработает самозапрет на азартные игры

С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такая возможность появится у желающих отказаться от участия в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для оформления самозапрета нужно будет подать заявление в Единый регулятор азартных игр через МФЦ или портал «Госуслуги». Отозвать заявление в течение года будет нельзя.

С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая возможность появится у желающих отказаться от участия в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Для оформления самозапрета нужно будет подать заявление в Единый регулятор азартных игр через МФЦ или портал «Госуслуги». Отозвать заявление в течение года будет нельзя.

Аксаков отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется новой возможностью, это уже станет хорошим результатом.

Он также напомнил, что ранее предлагал распространить механизм самозапрета и на другие сферы, в том числе компьютерные игры. По мнению парламентария, такой инструмент поможет людям контролировать свои привычки и поведение.