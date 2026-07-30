Рязанский орнитолог показала фото аистов, готовящихся к вылету

Об этом она написала в своих соцсетях. Алена Фионина рассказала, что в этот момент их клювы и ноги уже почти полностью красные. Отмечается, что в прошлом году у этой пары аистов был лишь один птенец, а в позапрошлом — пять, но несколько из них погибли на ЛЭП от электроудара. В этом году данная электролиния обесточена, и аистятам больше ничего не угрожает.

Рязанский орнитолог Алена Фионина показала фото аистов, готовящихся к вылету. Об этом она написала в своих соцсетях.

Она рассказала, что в этот момент их клювы и ноги уже почти полностью красные.

Отмечается, что в прошлом году у этой пары аистов был лишь один птенец, а в позапрошлом — пять, но несколько из них погибли на ЛЭП от электроудара. В этом году данная электролиния обесточена, и аистятам больше ничего не угрожает.

Фото: «Иду лесом, несу дичь» / Алена Фионина.