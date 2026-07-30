Рязанка злоупотребляла энергетиками и слегла с инсультом

Женщина утром почувствовала слабость. Она подумала, что устала, и отправилась в магазин. Когда рязанка выходила из дома, она заметила, что рука перестала слушаться. Кроме того, началась потеря координации и острая боль в голове. Прохожий вызвал скорую. Бригада врачей предварительно установила, что у женщины случился инсульт. Пациентку экстренно доставили в ОКБ. Во время сбора анамнеза выяснилось, что женщина — «любительница сигарет, а также регулярно употребляет энергетики». Пациентку подготовили к тромболизису.

Рязанка злоупотребляла энергетиками и слегла с инсультом. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Женщина утром почувствовала слабость. Она подумала, что устала, и отправилась в магазин. Когда рязанка выходила из дома, она заметила, что рука перестала слушаться. Кроме того, началась потеря координации и острая боль в голове.

Прохожий вызвал скорую. Бригада врачей предварительно установила, что у женщины случился инсульт. Пациентку экстренно доставили в ОКБ.

Во время сбора анамнеза выяснилось, что женщина — «любительница сигарет, а также регулярно употребляет энергетики». Пациентку подготовили к тромболизису.

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.

Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

С момента приступа до доставки в ОКБ прошло 75 минут. В удовлетворительном состоянии женщину выписали.