Рязанка фиктивно зарегистрировала у себя дома 19 мигрантов

Полицейские выяснили, что 56-летняя местная жительницы систематически подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания она указывала адрес своего дома в садовом товариществе, расположенном в черте Рязани. При этом фактически мигранты там не жили, а площадь жилища не соответствовала количеству поставленных на учет лиц. Всего рязанка фиктивно зарегистрировала 19 граждан стран Средней Азии и Закавказья в возрасте от 20 до 55 лет. Отмечается, что за это она получала от мигрантов вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.

Рязанка фиктивно зарегистрировала у себя дома 19 мигрантов. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полицейские выяснили, что 56-летняя местная жительницы систематически подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания она указывала адрес своего дома в садовом товариществе, расположенном в черте Рязани. При этом фактически мигранты там не жили, а площадь жилища не соответствовала количеству поставленных на учет лиц.

Всего рязанка фиктивно зарегистрировала 19 граждан стран Средней Азии и Закавказья в возрасте от 20 до 55 лет. Отмечается, что за это она получала от мигрантов вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело.