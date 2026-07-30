Рязанцы рассказали о свалке, которую не вывозят уже несколько месяцев
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, мусор заметили на улице Гагарина в районе Лесок. «Не убирают с зимы», — говорится в посте. Жители надеются, что проблема решится как можно скорее.
Рязанцы рассказали о свалке, которую не вывозят уже несколько месяцев. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, мусор заметили на улице Гагарина в районе Лесок.
«Не убирают с зимы», — говорится в посте.
Жители надеются, что проблема решится как можно скорее.