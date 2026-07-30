Рязанцы рассказали о свалке, которую не вывозят уже несколько месяцев

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, мусор заметили на улице Гагарина в районе Лесок. «Не убирают с зимы», — говорится в посте. Жители надеются, что проблема решится как можно скорее.

Рязанцы рассказали о свалке, которую не вывозят уже несколько месяцев. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, мусор заметили на улице Гагарина в районе Лесок.

«Не убирают с зимы», — говорится в посте.

Жители надеются, что проблема решится как можно скорее.