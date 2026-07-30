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Рязанцы остались без воды до вечера 30 июля
Холодной воды не будет до 17:00 на Грибоедова, 18. А также до 18:00 — по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61,61 корп.2, 65, 77, 85, 89, 91; Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Первомайский проспект 54, 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1. Вокзальная 26 а — ЖД вокзал Рязань-1; Первомайский проспект 54 (конгресс-отель «Альянс»); ЦТП — Вокзальная д. 7 (ввод ул. Вокзальная); ЦТП — Первомайский проспект д. 74 корп.1.

Рязанцы остались без воды до вечера 30 июля. Об этом пишет «Водоканал».

Холодной воды не будет до 17:00 на Грибоедова, 18.

А также до 18:00 — по адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61,61 корп.2, 65, 77, 85, 89, 91;
  • Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе 3, 28;
  • Первомайский проспект 54, 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1.
  • Вокзальная 26 а — ЖД вокзал Рязань-1;
  • Первомайский проспект 54 (конгресс-отель «Альянс»);
  • ЦТП — Вокзальная д. 7 (ввод ул. Вокзальная);
  • ЦТП — Первомайский проспект д. 74 корп.1.