Рязанцы остались без воды до вечера 30 июля

Холодной воды не будет до 17:00 на Грибоедова, 18. А также до 18:00 — по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61,61 корп.2, 65, 77, 85, 89, 91; Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Первомайский проспект 54, 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1. Вокзальная 26 а — ЖД вокзал Рязань-1; Первомайский проспект 54 (конгресс-отель «Альянс»); ЦТП — Вокзальная д. 7 (ввод ул. Вокзальная); ЦТП — Первомайский проспект д. 74 корп.1.