Рязанцы на полмесяца останутся без горячей воды из-за ремонта на трубопроводе

В Октябрьском районе Рязани проведут капремонт магистрального трубопровода в районе дома № 26 на улице Зубковой. Работы направлены на подготовку сетей к отопительному сезону, сообщили в РМПТС. Под отключение попадут следующие адреса: улица Зубковой, дома № 30, 30 строение 2, 30 Б, 30 В, 30 корпус 2, 30 корпус 3; улица Новоселов, дома № 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2.

В Октябрьском районе Рязани проведут капремонт магистрального трубопровода в районе дома № 26 на улице Зубковой. Часть жителей останется без горячей воды. Работы направлены на подготовку сетей к отопительному сезону, сообщили в РМПТС.

Протяженность ремонтируемого участка — 322 погонных метра, диаметр трубопровода — 273 мм. Участок ввели в эксплуатацию в 1975 году. Капремонт не проводился. С 2015 по 2025 год на этом участке зафиксировано 22 повреждения.

Отмечается, что он относится к четвертой тепломагистрали: в случае аварийной ситуации без теплоснабжения может остаться значительное количество потребителей в Октябрьском районе.

Ремонт выполняет подрядная организация. Общий срок выполнения работ — с 22 июля по 15 сентября 2026 года. При этом монтажные работы на трубопроводе и отключение горячей воды запланировано на период с 30 июля по 15 августа.

Под отключение попадут следующие адреса: