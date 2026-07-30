Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
19°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 81.01 / 81.30 30/07 12:20
Нал. EUR 92.91 / 94.24 30/07 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 639
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 362
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 042
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 181
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы на полмесяца останутся без горячей воды из-за ремонта на трубопроводе
В Октябрьском районе Рязани проведут капремонт магистрального трубопровода в районе дома № 26 на улице Зубковой. Работы направлены на подготовку сетей к отопительному сезону, сообщили в РМПТС. Под отключение попадут следующие адреса: улица Зубковой, дома № 30, 30 строение 2, 30 Б, 30 В, 30 корпус 2, 30 корпус 3; улица Новоселов, дома № 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2.

В Октябрьском районе Рязани проведут капремонт магистрального трубопровода в районе дома № 26 на улице Зубковой. Часть жителей останется без горячей воды. Работы направлены на подготовку сетей к отопительному сезону, сообщили в РМПТС.

Протяженность ремонтируемого участка — 322 погонных метра, диаметр трубопровода — 273 мм. Участок ввели в эксплуатацию в 1975 году. Капремонт не проводился. С 2015 по 2025 год на этом участке зафиксировано 22 повреждения.

Отмечается, что он относится к четвертой тепломагистрали: в случае аварийной ситуации без теплоснабжения может остаться значительное количество потребителей в Октябрьском районе.

Ремонт выполняет подрядная организация. Общий срок выполнения работ — с 22 июля по 15 сентября 2026 года. При этом монтажные работы на трубопроводе и отключение горячей воды запланировано на период с 30 июля по 15 августа.

Под отключение попадут следующие адреса:

  • улица Зубковой, дома № 30, 30 строение 2, 30 Б, 30 В, 30 корпус 2, 30 корпус 3;
  • улица Новоселов, дома № 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2.