Рязанцев предупредили о надвигающейся непогоде, которая продлится сутки

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его размесили на сайте ГУ МЧС по региону. Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа 30 июля на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится ночью 31 июля. Ранее рязанцев предупреждали о сильном тумане.