Рязанца арестовали после жестокого избиения мужчины на Почтовой

В Советском районном суде Рязани избрали меру пресечения местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, утром 11 июля у дома № 64 на улице Почтовой между обвиняемым и ранее незнакомым ему мужчиной произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес оппоненту множественные удары ногами по голове, после чего потерпевший потерял сознание. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Советском районном суде Рязани избрали меру пресечения местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, утром 11 июля у дома № 64 на улице Почтовой между обвиняемым и ранее незнакомым ему мужчиной произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес оппоненту множественные удары ногами по голове, после чего потерпевший потерял сознание.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 12 сентября 2026 года включительно. В суде отметили, что решение принято с учетом тяжести обвинения, а также риска того, что мужчина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.