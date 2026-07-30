Россияне пожаловались на нашествие диких мошек

Почти во всех регионах страны проснулись мошки, которые обитают не только у водоемов, но и во дворах многоэтажек и городских парках. Россияне жалуются, что после укусов появляются сильная боль, отёки, зуд и даже может подняться температура. Медики объясняют, что укусы мошек настолько болезненные, потому что они выгрызают участок кожи и впрыскивают слюну с веществами в рану, а не прокалывают её как комары. Особенно тяжело приходится детям, аллергикам и людям с повышенной чувствительностью.

Россияне пожаловались на нашествие диких мошек. Об этом пишет «Лента. ру».

По данным издания, почти во всех регионах страны проснулись мошки, которые обитают не только у водоемов, но и во дворах многоэтажек и городских парках. Россияне жалуются, что после укусов появляются сильная боль, отёки, зуд и даже может подняться температура.

Медики объясняют, что укусы мошек настолько болезненные, потому что они выгрызают участок кожи и впрыскивают слюну с веществами в рану, а не прокалывают её как комары. Особенно тяжело приходится детям, аллергикам и людям с повышенной чувствительностью.