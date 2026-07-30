Россиянам назвали самый подешевевший с начала года продукт

Отмечается, что самым подешевевшим продуктом стали огурцы. Они подешевели на 55,4%. Кроме того, цены на помидоры снизились на 23,5%, на сливочное масло — на 6,5%. Также в пятерку самых подешевевших с начала года продуктов вошли молоко (-3,5%) и сыры (-3,2%). Помимо этого, цены упали на сметану (-2,4%), творог и кефир (-1,6%), рис (-1,5%) и бананы (-1,1%).

Россиянам назвали самый подешевевший с начала года продукт. Об этом 30 июля сообщило РИА Новости.

Отмечается, что самым подешевевшим продуктом стали огурцы. Они подешевели на 55,4%.

Кроме того, цены на помидоры снизились на 23,5%, на сливочное масло — на 6,5%.

Также в пятерку самых подешевевших с начала года продуктов вошли молоко (-3,5%) и сыры (-3,2%).

Помимо этого, цены упали на сметану (-2,4%), творог и кефир (-1,6%), рис (-1,5%) и бананы (-1,1%).