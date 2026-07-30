Российские войска нанесли удар по портам и узлу выдачи топлива в Одессе

В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, использующимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны страны. В результате высокоточных ударов наземного базирования и атак беспилотниками поражены ключевые объекты. Среди них оказались перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, а также четыре сухогруза с грузами военного назначения. Также удары были нанесены в портах «Одесса» и «Южный», а также на переходе морем южнее населенного пункта Одесса.

В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, использующимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В результате высокоточных ударов наземного базирования и атак беспилотниками поражены ключевые объекты. Среди них оказались перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, а также четыре сухогруза с грузами военного назначения.

Также удары были нанесены в портах «Одесса» и «Южный», а также на переходе морем южнее населенного пункта Одесса.