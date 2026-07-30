Прокуратура вмешалась из-за задержки капремонта дома в Захаровском районе

Прокуратура Захаровского района вмешалась в ситуацию с капитальным ремонтом крыши многоквартирного дома в селе Елино. Установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области заключил с индивидуальным предпринимателем договор на капитальный ремонт кровли дома № 7. Согласно контракту, подрядчик должен был приступить к работам 1 мая 2026 года, а завершить их до 20 сентября. Однако к настоящему времени к выполнению работ он так и не приступил.

Прокуратура Захаровского района вмешалась в ситуацию с капитальным ремонтом крыши многоквартирного дома в селе Елино. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области заключил с индивидуальным предпринимателем договор на капитальный ремонт кровли дома № 7.

Согласно контракту, подрядчик должен был приступить к работам 1 мая 2026 года, а завершить их до 20 сентября. Однако к настоящему времени к выполнению работ он так и не приступил.

В прокуратуре отметили, что задержка начала ремонта создает риск срыва региональной программы капитального ремонта и может негативно сказаться на подготовке дома к отопительному сезону.

Индивидуальному предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.