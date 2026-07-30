Прокуратура Рязанской области помогла женщине получить надбавку к пенсии

Прокуратура Пителинского округа проверила жалобу местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих пенсионных прав. Известно, что женщина является опекуном своей недееспособной сестры-инвалида и имеет право на надбавку к пенсии. Однако ей отказали в перерасчете пенсии из-за формальных причин. Чтобы помочь женщине, прокурор подал иск в суд, требуя, чтобы пенсионный фонд признал ее право на надбавку и пересчитал пенсию с момента первого обращения. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь пенсионерка получит положенные ей выплаты.

Прокуратура Пителинского округа проверила жалобу местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих пенсионных прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что женщина является опекуном своей недееспособной сестры-инвалида и имеет право на надбавку к пенсии. Однако ей отказали в перерасчете пенсии из-за формальных причин.

Чтобы помочь женщине, прокурор подал иск в суд, требуя, чтобы пенсионный фонд признал ее право на надбавку и пересчитал пенсию с момента первого обращения.

Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь пенсионерка получит положенные ей выплаты.