Произведения об СВО включили в школьную программу по литературе
Произведения о специальной военной операции вошли во внеклассный раздел школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская, передает РИА Новости. По ее словам, такие произведения уже включены в рекомендованный список патриотической литературы современных авторов.
Произведения о специальной военной операции вошли во внеклассный раздел школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская, передает РИА Новости.
По ее словам, такие произведения уже включены в рекомендованный список патриотической литературы современных авторов.
Отмечается, что о внеклассном чтении, а не об обязательных произведениях основной школьной программы по литературе.