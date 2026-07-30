Произведения об СВО включили в школьную программу по литературе

Произведения о специальной военной операции вошли во внеклассный раздел школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская, передает РИА Новости. По ее словам, такие произведения уже включены в рекомендованный список патриотической литературы современных авторов.